ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23؟

مباراة فارقة في صراع التتويج بدوري روشن السعودي 2022-23 ستجمع كلًا من النصر صاحب المركز الثاني والشباب صاحب المركز الثالث، وأبرز العيون ستكون من الاتحاد على تلك المباراة.

الموقف بات حساسًا للغاية في الجولات الأخيرة من عمر المسابقة فقبل 3 جولات من الختام، يحتل الاتحاد الصدارة برصيد 63 نقطة، وخلفه النصر بثلاث نقاط، والشباب ثالثًا بـ 53 نقطة.

تعثر النصر سيجعل الاتحاد على أعتاب مباراتين فقط من أجل التتويج بشكل مؤكد، بينما يطمح النصر لمحاولة تضييق الخناق على الاتحاد وانتظار تعثره في المباريات المقبلة.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين في حضور المباراة، وفي السطور التالية نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23؟

أعلن نادي النصر طرح تذاكر مباراته ضد الشباب عبر منصة victoryarena.

لشراء تذاكر مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23 اضغط هنا.

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم إعلان أسعار تذاكر مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23 وتبدأ من 30 ريالًا وتصل إلى 12 ألف ريال حسب نوع التذكرة ومكان الحضور.

الفئة السعر A 70 ريالًا سعوديًا B 35 ريالًا سعوديًا C (أفراد) 30 ريالًا سعوديًا D (أفراد) 35 ريالًا سعوديًا الواجهة الشمالية E 35 ريالًا سعوديًا الواجهة F 70 ريالًا سعوديًا الواجهة G 100 ريال سعوديًا الواجهة H 70 ريالًا سعوديًا الواجهة الجنوبية I 70 ريالًا سعوديًا Block J 70 ريالًا سعوديًا J 70 ريالًا سعوديًا Block K 70 ريالًا سعوديًا K 70 ريالًا سعوديًا Block L 70 ريالًا سعوديًا جالري لاونج (N) 675 ريالًا سعوديًا جالري لاونج + 750 ريالًا سعوديًا جالري لاونج (S) 675 ريالًا سعوديًا بلاتينم لاونج 1200 ريال سعودي سبورت لاونج (N) 500 ريال سعودي سبورت لاونج (S) 500 ريال سعودي سبورت تراس N 6000 ريال سعودي سبورت تراس S 6000 ريال سعودي التراس من شرفة 12000 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الثلاثاء 23 مايو 2023 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:30 بتوقيت السعودية ومصر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - الشباب 23 مايو 2023

21:30 السعودية ومصر SSC الأول بارك