ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23؟

أحمد مجدي
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2022-23 - khaleejAl Nassr Twitter
النصر vs الشبابالنصرالشبابدوري روشن السعودي

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23؟

مباراة فارقة في صراع التتويج بدوري روشن السعودي 2022-23 ستجمع كلًا من النصر صاحب المركز الثاني والشباب صاحب المركز الثالث، وأبرز العيون ستكون من الاتحاد على تلك المباراة.

الموقف بات حساسًا للغاية في الجولات الأخيرة من عمر المسابقة فقبل 3 جولات من الختام، يحتل الاتحاد الصدارة برصيد 63 نقطة، وخلفه النصر بثلاث نقاط، والشباب ثالثًا بـ 53 نقطة.

تعثر النصر سيجعل الاتحاد على أعتاب مباراتين فقط من أجل التتويج بشكل مؤكد، بينما يطمح النصر لمحاولة تضييق الخناق على الاتحاد وانتظار تعثره في المباريات المقبلة.

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بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين في حضور المباراة، وفي السطور التالية نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23؟

أعلن نادي النصر طرح تذاكر مباراته ضد الشباب عبر منصة victoryarena.

لشراء تذاكر مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23 اضغط هنا.

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم إعلان أسعار تذاكر مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23 وتبدأ من 30 ريالًا وتصل إلى 12 ألف ريال حسب نوع التذكرة ومكان الحضور.

الفئةالسعر
A70 ريالًا سعوديًا
B35 ريالًا سعوديًا
C (أفراد)30 ريالًا سعوديًا
D (أفراد)35 ريالًا سعوديًا
الواجهة الشمالية E35 ريالًا سعوديًا
الواجهة F70 ريالًا سعوديًا
الواجهة G100 ريال سعوديًا
الواجهة H70 ريالًا سعوديًا
الواجهة الجنوبية I70 ريالًا سعوديًا
Block J70 ريالًا سعوديًا
J70 ريالًا سعوديًا
Block K70 ريالًا سعوديًا
K70 ريالًا سعوديًا
Block L70 ريالًا سعوديًا
جالري لاونج (N)675 ريالًا سعوديًا
جالري لاونج +750 ريالًا سعوديًا
جالري لاونج (S)675 ريالًا سعوديًا
بلاتينم لاونج1200 ريال سعودي
سبورت لاونج (N)500 ريال سعودي
سبورت لاونج (S)500 ريال سعودي
سبورت تراس N6000 ريال سعودي
سبورت تراس S6000 ريال سعودي
التراس من شرفة12000 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الثلاثاء 23 مايو 2023 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:30 بتوقيت السعودية ومصر.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
النصر - الشباب23 مايو 2023
21:30 السعودية ومصر		SSCالأول بارك

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