ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2022-2023؟

أحمد الغنام
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النصر vs الفتحدوري روشن السعوديالنصرالفتح

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والفتح في الجولة 30 لمنافسات دوري روشن السعودي 2022-23..

يستضيف استاد الأول بارك في العاصمة الرياض، مباراة النصر والفتح، والتي تقام لحساب الجولة 30 في منافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

النصر، صاحب الأرض، يدخل المباراة من أجل إنهاء موسمه بأفضل طريقة ممكنة، بعد خيبة الأمل التي تلقاها بفقدان فرصة التتويج بلقب دوري روشن السعودي في الأمتار الأخيرة لصالح الاتحاد.

أما الفتح، الضيف، فقد تعادل أمام ضمك في الجولة الماضية، وضمن تحقيق المركز السادس في موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، مهما كانت نتيجة باقي مباريات الجولة الأخيرة.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين في حضور المباراة وخصوصًا النصراويين، وفي السطور التالية نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والفتح في الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2022-23؟

لم يعلن نادي النصر بعد عن طرح تذاكر مباراته أمام الفتح في الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2022-23، لكنها ستُطرح عبر منصة victoryarena.

وسيكون عليك التسجيل في الموقع قبل إكمال عملية شراء التذاكر عند طرحها.

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2022-23؟

في الغالب تتراوح أسعار التذاكر على ملعب "الأول بارك" خلال موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي بين 30 ريالًا إلى 12 ألف ريال حسب نوع التذكرة ومكان الحضور.

الفئةالسعر
A70 ريالًا سعوديًا
B35 ريالًا سعوديًا
C (أفراد)30 ريالًا سعوديًا
D (أفراد)35 ريالًا سعوديًا
الواجهة الشمالية E35 ريالًا سعوديًا
الواجهة F70 ريالًا سعوديًا
الواجهة G100 ريال سعوديًا
الواجهة H70 ريالًا سعوديًا
الواجهة الجنوبية I70 ريالًا سعوديًا
Block J70 ريالًا سعوديًا
J70 ريالًا سعوديًا
Block K70 ريالًا سعوديًا
K70 ريالًا سعوديًا
Block L70 ريالًا سعوديًا
جالري لاونج (N)675 ريالًا سعوديًا
جالري لاونج +750 ريالًا سعوديًا
جالري لاونج (S)675 ريالًا سعوديًا
بلاتينم لاونج1200 ريال سعودي
سبورت لاونج (N)500 ريال سعودي
سبورت لاونج (S)500 ريال سعودي
سبورت تراس N6000 ريال سعودي
سبورت تراس S6000 ريال سعودي
التراس من شرفة12000 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة النصر والفتح في الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الأربعاء 31 مايو 2023 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
النصر - الفتحالأربعاء 31 مايو 2023
21:00 السعودية ومصر		SSCالأول بارك

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