ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

بلال محمد
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Hilal Taawoun SPL 10.03.2023Hilal Twitter
الفيحاء vs الهلالالهلالدوري روشن السعوديالفيحاء

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23..

يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على الفيحاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

الهلال استفاق من كبوته بعد الخسارة الصادمة أمام الفتح، وحقق فوزًا عريضًا على التعاون برباعية نظيفة ثم أطاح بالفتح من الكأس وانتصر على الاتفاق بثلاثية، ثم تغلب على الخليج بهدفين دون رد، ويمتلك 42 نقطة وعلى بعد 8 نقاط من الصدارة.

أما الفيحاء، فلا يمر بأفضل أوقاته في الموسم الحالي، ويتواجد في المركز العاشر برصيد 24 نقطة، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام الهلال تساعده في مشواره هذا الموسم.

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بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين في حضور المباراة وخصوصًا الهلاليين، وفي السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفيحاء والهلال في الدوري السعودي.

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر موقع"alfaiha.evento".

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بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

يختلف سعر تذكرة مباراة الفيحاء والهلال، حسب درجة المقعد، ولكن أعلن نادي الفيحاء عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، بأن سعر التذكرة الموحدة للمباراة ستكون 20 ريالًا.

ما هو موعد مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الفيحاء والهلال المؤجلة من الجولة 17 من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين هو يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الفيحاء - الهلالالثلاثاء 4 أبريل 2023
22:00 السعودية، 21:00 مصر		SSCمدينة المجمعة الرياضية

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