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بلال محمد

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفيحاء والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

Al-Fayha v Al Nassr FCدوري أبطال آسياAl Nassr FCAl-Fayha

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفيحاء والنصر في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024...

بدأت مراحل الحسم في دوري أبطال آسيا 2023-2024، حيث يلعب أمام الفيحاء في ذهاب دور الـ 16 من البطولة.

ولن يتخلى العالمي بسهولة عن حصد اللقب الأول له في دوري أبطال آسيا، خاصة في ظل امتلاكه لعدة نجوم على رأسهم كريستيانو رونالدو.

في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفيحاء والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

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ما طرق شراء تذاكر مباراة الفيحاء والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

طرح نادي الفيحاء تذاكر مباراته مع النصر عبر موقع alfaiha.evento

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ما أسعار تذاكر مباراة الفيحاء والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تتبدأ أسعار تذاكر مباراة الفيحاء والنصر من 115 ريالًا سعوديًا، وتتفاوت أسعارها حسب الفئات التالية:-

التذكرةالسعر
الواجهة115 ريالًا سعوديًا
الدرجة الأولى230 ريالًا سعوديًا
المنصة الفضية1150 ريالًا سعوديًا
المنصة الذهبية2300 ريالًا سعوديًا

ما موعد مباراة الفيحاء والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة الفيحاء والنصر في دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 14 فبراير 2024 على مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية، الثامنة مساءًا بتوقيت مصر.

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