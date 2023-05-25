تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفيحاء والاتحاد، والتي تقام لحساب الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2022-23..

يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية مباراة الفيحاء والاتحاد، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 29 في موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

الاتحاد، الضيف، يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل ضمان التتويج بلقب دوري روشن السعودي في الموسم الحالي، قبل جولة على نهاية المسابقة.

أما الفيحاء، صاحب الأرض، فيدخل اللقاء باحثًا عن تحقيق الفوز بعد التعادل في آخر جولتين، من أجل التقدم بعيدًا عن المركز 12 في جدول الترتيب.

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بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين في حضور المباراة وخصوصًا الاتحاديين، وفي السطور التالية نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الفيحاء والاتحاد في الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

لم يقم نادي الفيحاء بعد بطرح تذاكر مباراته أمام الاتحاد، لكن سيتم طرح التذاكر عبر منصة alfaiha.evento.

سيتعين عليك تسجيل الدخول بعد فتح الموقع ومن ثم بدء شراء تذاكر المباراة.

لشراء تذاكر مباراة الفيحاء والاتحاد في الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2022-23 اضغط هنا.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

من المؤكد أن يختلف سعر تذكرة مباراة الفيحاء والاتحاد، حسب درجة المقعد، وفي الغالب يكون سعر التذكرة الموحدة للمباراة 20 ريالًا.

ما هو موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم السبت 27 مايو 2023 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الفيحاء - الاتحاد السبت 27 مايو 2023،

21:00 السعودية ومصر SSC مدينة المجمعة الرياضية