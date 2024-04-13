ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة العين والهلال في ذهاب نصف نهائي كأس آسيا 2023-2024؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة العين والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024..

مباراة هامة تنتظر كلًا من الهلال السعودي والعين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا وذلك بعد أن وصل العملاقان السعوديان إلى هذه المرحلة من البطولة بعد مشوار قوي.

تأتي المباراة الأولى في أعقاب الفوز الذي حققه الهلال على الاتحاد وأهله إلى نصف النهائي، بينما تخطى العين حاجز النصر السعودي في مباراتين مثيرتين.

في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024..

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جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

متى موعد مباراة العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تقام مباراة الذهاب بالتحديد يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 في تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات على ملعب هزاع بن زايد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق العين - الهلال الثلاثاء 16 أبريل 2024

20:00 الإمارات، 19:00 السعودية beIN Sports AFC

SSC Sports HD 1 هزاع بن زايد عصام الشوالي

فهد العتيبي

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

طرح نادي العين تذاكر مباراته ضد الهلال لحساب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 ..

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ما هي أسعار تذاكر مباراة العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 من 20 درهمًا إماراتيًا، وتتفاوت حسب فئة التذكرة على النحو التالي:-