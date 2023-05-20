ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة العدالة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة العدالة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

يطمح الهلال لإنهاء موسمه في دوري روشن السعودي 2022-23 بأفضل شكل متاح، بعد أن فشل رسميًا في الحفاظ على حظوظ دفاعه عن لقبه.

يلتقي الهلال والعدالة في الجولة 28 من عمر المسابقة، وعين الهلاليين على الفوز ولا شيء آخر لمواصلة مصالحة أنصارهم.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين في حضور المباراة وخصوصًا الهلاليين، وفي السطور التالية نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة العدالة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة العدالة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

أعلن نادي العدالة طرح تذاكر مباراته ضد الهلال عبر منصة تكت ميكس.

سيتعين عليك تسجيل الدخول بعد فتح الموقع ومن ثم بدء شراء تذاكر المباراة.

لشراء تذاكر مباراة العدالة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 اضغط هنا.

ما هي أسعار تذاكر مباراة العدالة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم إعلان أسعار تذاكر مباراة العدالة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 وتبدأ من 10 ريالات سعودية حسب نوع التذكرة ومكان الحضور.

الفئة السعر عائلات 10 ريالات سعودية فئة 2 شمالي 10 ريالات سعودية فئة 2 جنوبي 10 ريالات سعودية منصة علوي شمالي 100 ريال سعودي منصة علوي جنوبي 100 ريال سعودي منصة سفلي شمالي 500 ريال سعودي منصة سفلي جنوبي 500 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة العدالة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة العدالة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الثلاثاء 23 مايو 2023 على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بمدينة الأحساء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية ومصر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب العدالة - الهلال 23 مايو 2023

19:00 السعودية ومصر SSC الأمير عبد الله بن جلوي