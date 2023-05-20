ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة العدالة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

أحمد مجدي
Hilal - Ittihad Roshen Saudi Pro LeagueAl-Hilal Twitter
العدالة vs الهلالالعدالةالهلالدوري روشن السعودي

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة العدالة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

يطمح الهلال لإنهاء موسمه في دوري روشن السعودي 2022-23 بأفضل شكل متاح، بعد أن فشل رسميًا في الحفاظ على حظوظ دفاعه عن لقبه.

يلتقي الهلال والعدالة في الجولة 28 من عمر المسابقة، وعين الهلاليين على الفوز ولا شيء آخر لمواصلة مصالحة أنصارهم.

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بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين في حضور المباراة وخصوصًا الهلاليين، وفي السطور التالية نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة العدالة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة العدالة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

أعلن نادي العدالة طرح تذاكر مباراته ضد الهلال عبر منصة تكت ميكس.

سيتعين عليك تسجيل الدخول بعد فتح الموقع ومن ثم بدء شراء تذاكر المباراة.

لشراء تذاكر مباراة العدالة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 اضغط هنا.

ما هي أسعار تذاكر مباراة العدالة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم إعلان أسعار تذاكر مباراة العدالة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 وتبدأ من 10 ريالات سعودية حسب نوع التذكرة ومكان الحضور.

الفئةالسعر
عائلات10 ريالات سعودية
فئة 2 شمالي10 ريالات سعودية
فئة 2 جنوبي10 ريالات سعودية
منصة علوي شمالي100 ريال سعودي
منصة علوي جنوبي100 ريال سعودي
منصة سفلي شمالي500 ريال سعودي
منصة سفلي جنوبي500 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة العدالة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة العدالة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الثلاثاء 23 مايو 2023 على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بمدينة الأحساء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية ومصر.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
العدالة - الهلال23 مايو 2023
19:00 السعودية ومصر		SSCالأمير عبد الله بن جلوي

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