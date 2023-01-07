ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

مباراة قوية من كلاسيكيات دوري روشن السعودي ستجمع كلًا من الشباب والاتحاد على ملعب "الملز" ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من المسابقة.
هذه المباراة تأتي بين خصمين جريحين، إذ تعرض الشباب للهزيمة المفاجئة من الوحدة بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.
بينما تكبد الاتحاد هزيمة مخيبة للآمال من ضيفه الهلالي بهدف نظيف سجله أوديون إيجالو.
جدول مباريات الشباب في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة
في السطور التالية نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23.
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ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الشباب والاتحاد؟
يمكنك شراء تذاكر مباراة الاتفاق والهلال بسهولة من خلال الموقع الخاص بحجز التذاكر.
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ما هي أسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد؟
تتراوح الأسعار في تذاكر مباراة الشباب والاتحاد بين 150 ريالًا و8000 ريال وفقًا للفئة على النحو التالي:-
|F1 الشباب
|150 ريالًا
|F2 الاتحاد
|150 ريالًا
|C الشباب
|150 ريالًا
|D الإتحاد
|150 ريالًا
|H1 الشباب
|200 ريال
|H2 الشباب
|200 ريال
|H3 الشباب
|200 ريال
|L1 الشباب
|200 ريال
|L2 الشباب
|200 ريال
|L3 الشباب
|200 ريال
|G
|1500 ريال
|VIP BOX1
|8000 ريال
ما هو موعد مباراة الشباب والاتحاد؟
موعد مباراة الشباب والاتحاد في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الإثنين 9 يناير 2023.
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:15 بتوقيت السعودية، 20:15 بتوقيت مصر.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الشباب - الاتحاد
|الإثنين 9 يناير 2023
21:15 السعودية، 20:15 مصر
|SSC
شاهد VIP
|الملز
عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
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