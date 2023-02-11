ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والعروبة في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والعروبة في الجولة الحادية والعشرين لمنافسات دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23

يستضيف ملعب نادي الأمير عبد الله الفيصل مباراة الأهلي والعروبة، والتي تقام ضمن الجولة 21 من منافسات موسم 2022-23 من دوري يلو، الدرجة الأولى السعودي.

الأهلي يحتل وصافة الترتيب برصيد 40 نقطة متساويًا في الرصيد مع الحزم المتصدر ولكن بفارق الأهداف لصالح الأخير.

وعلى الجانب الآخر، العروبة يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب دوري يلو برصيد 23 نقطة.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة الأهلي والعروبة، وما هي الأسعار وغيرها؟.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والعروبة في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الأهلي والعروبة في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23 عبر "منصة مكاني".

عند الدخول إلى الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

اضغط هنا للدخول إلى منصة مكاني..

ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والعروبة في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

تتراوح أسعار تذاكر مباراة الأهلي والعروبة في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23 بين 20-200 ريال حسب فئة المقعد.

ما هو موعد مباراة الأهلي والعروبة في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة الأهلي والعروبة والتي تقام ضمن الجولة 21 من منافسات دوري يلو 2022-23 هو يوم الإثنين 13 فبراير 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.