ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتفاق والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الاتفاق والهلال في الجولة السادسة من منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

يستضيف الاتفاق خصمًا صعبًا هو الهلال العريق ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي 2022-23.

الهلال يحتل وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة خلف الشباب المتصدر بالعلامة الكاملة بالحصول على 15 نقطة من 5 مباريات دون أي تعثر.

بينما يحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 5 نقاط جمعها من 5 مباريات بواقع انتصار وتعادلين وهزيمتين.

ولأن عشاق الهلال من المؤكد أنهم يسعون لحضور اللقاء الذي يقام على ملعب الأمير محمد بن فهد معقل الاتفاق وكذلك عشاق الاتفاق، فإليكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتفاق والهلال في الدوري السعودي 2022-23.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

Shahid

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتفاق والهلال؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة الاتفاق والهلال بسهولة من خلال الموقع الخاص بحجز التذاكر.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتفاق والهلال؟

يبلغ سعر حضور مباراة الاتفاق والهلال وفقًا لموحد الهلال وموحد الاتفاق 100 ريال سعودي، بينما سيكون الحضور من المنصة الفضية بـ 1300 ريال ومن المنصة الذهبية بـ 1500 ريال.

الفئة السعر أفراد الاتفاق 100 موحد الاتفاق 100 أفراد الهلال 100 موحد الهلال 100 المنصة الذهبية 1500 المنصة الفضية 1300

ما هو موعد مباراة الاتفاق والهلال؟

موعد مباراة الاتفاق والهلال في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الخميس 6 أكتوبر 2022.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.