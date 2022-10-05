ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الاتحاد والفتح في الجولة السادسة منافسات موسم 2022-23 في الدوري السعودي للمحترفين، وما هي الأسعار؟

يستقبل ملعب الجوهرة المشعة، مباراة قوية تجمع بين الاتحاد والفتح، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي 2022-23.

الاتحاد تعادل سلبيًا في الجولة الخامسة مع النصر، ويدخل المباراة وعينه على النقاط كاملة للاستمرار في المنافسة على صدارة الترتيب.

أما الفتح الذي يعاني هذا الموسم من تذبذب النتائج، نجح في الجولة الماضية في الفوز على أبها بثلاثية نظيفة، ويعمل على مواصلة تصحيح المسار وحصد النقاط أمام العميد.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفتح في الدوري السعودي 2023.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والفتح؟

طرح نادي الاتحاد تذاكر مباراته أمام الفتح ، عبر موقعه ittihadclub.etickets، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه.

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بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

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Shahid Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والفتح؟

هناك عدة فئات لتذاكر مباراة الاتحاد والفتح، ويكون سعر التذكر الموحدة 20 ريال.

الفئة أسعار التذاكر أفراد الاتحاد 20 ريال موحدة الاتحاد 20 ريال أفرد الفتح 20 ريال موخدة الفتح 20 ريال المنصة الفضية 200 ريال المنصة الذهبية 400 ريال

ما هو موعد مباراة الاتحاد والفتح؟

موعد مباراة الاتحاد والفتح، في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الفتح الجمعة 7 أكتوبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

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ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الاتحاد والفتح؟

عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البرتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

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