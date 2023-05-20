ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والباطن في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والباطن في دوري روشن السعودي 2022-23؟

لا يوجد أي هامش للخطأ بالنسبة للاتحاد حين يستضيف الباطن في الجولة 28 من الدوري السعودي، جولات الحسم الآن ولا مجال للخطأ أمام كتيبة المدرب نونو سانتو.

الاتحاد يطمح لتحقيق لقب الدوري الغائب من 15 عامًا، نقلة كبيرة ستكون للاتحاد في السنوات الأخيرة التي شهدت معاناته في العديد من المناسبات.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين في حضور المباراة وخصوصًا الاتحاديين، وفي السطور التالية نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والباطن في دوري روشن السعودي 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والباطن في دوري روشن السعودي 2022-23؟

أعلن نادي الاتحاد طرح تذاكر مباراته ضد الباطن عبر الموقع الرسمي لنادي الاتحاد.

سيتعين عليك تسجيل الدخول بعد فتح الموقع ومن ثم بدء شراء تذاكر المباراة.

لشراء تذاكر مباراة الاتحاد والباطن في دوري روشن السعودي 2022-23 اضغط هنا.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والباطن في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم إعلان أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والباطن في دوري روشن السعودي 2022-23 وتبدأ من 10 ريالات سعودية للفئة الموحدة حسب نوع التذكرة ومكان الحضور.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والباطن في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الاتحاد والباطن في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الثلاثاء 23 مايو 2023 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:30 بتوقيت السعودية ومصر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - الباطن 23 مايو 2023

21:30 السعودية ومصر SSC الجوهرة المشعة