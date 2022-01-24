ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر كأس العالم 2022؟
لا شك أن بطولة كأس العالم هي الأكثر شعبية في كرة القدم، وتحظى بمتابعة الجميع حتى ولو لم يكونوا أحد محبي الساحرة المستديرة.
سيقام كأس العالم 2022 بقطر، وهي المرة الأولى التي تستضيف بلد عربي البطولة في التاريخ، وهي المرة الثانية التي تقام فيها في آسيا بعد نسخة كوريا الجنوبية واليابان 2002.
تغيرت مواعيد المونديال لأول مرة كذلك، فبعد أن كان يقام في الصيف كل 4 سنوات، سيكون موعد كأس العالم 2022 بقطر هو نوفمبر القادم.
اختيارات المحررين
سرقة كأس العالم ورهائن وعنصرية هتلر .. الكوارث لا تحدث في إفريقيا فقط !
بدأ طرح تذاكر كأس العالم 2022 قبل أشهر من انطلاقه وقبل اكتمال المنتخبات المتأهلة، وهنا نتعرف على كل شيء عنها.
ما هي طرق شراء تذاكر كأس العالم 2022؟
هناك طريقة واحدة فقط للحصول على تذاكر كأس العالم 2022، هي الموقع الرسمي للفيفا المخصص لبيع تذاكر المونديال.
اضغط هنا لحجز تذاكر كأس العالم 2022
عند الدخول على موقع الفيفا لبيع التذاكر، سيتوجب عليك تسجيل الدخول أو إنشاء حساب إذا لم تكن تمتلك، ومن ثم تبدأ في طلب تذكرتك لحضور مونديال قطر 2022.
ما هي فئات تذاكر كأس العالم 2022؟
هناك 4 فئات متاحة لتذاكر كأس العالم 2022، وتكون الأولى هي الأعلى سعرًا والرابعة هي الأقل.
تتواجد الفئة الأولى في مناطق مميزة داخل الاستاد، فيما تقع الفئتان الثانية والثالثة خارج منطقة الفئة الأولى.
تتاح تذاكر الفئات 1 و2 و3 لجميع المشجعين، في حين أن الفئة الرابعة مخصصة فقط للمقيمين في قطر.
ما هي أسعار تذاكر كأس العالم 2022؟
هناك 3 أنظمة لبيع تذاكر كأس العالم 2022، الأول هو الحصول على تذكرة لمباراة واحدة، والثاني هو تذاكر أحد المنتخبات، أما الثالث فهو سلسلة تذاكر لأربع ملاعب لأربع مباريات محددة.
أسعار تذاكر كأس العالم 2022 لمباراة واحدة
|الدور
|الفئة 1
|الفئة 2
|الفئة 3
|الفئة 4
|الاحتياجات الخاصة
|المباراة الافتتاحية
|2250
|1600
|1100
|200
|200
|المجموعات
|800
|600
|250
|40
|40
|دور 16
|1000
|750
|350
|70
|70
|ربع النهائي
|1550
|1050
|750
|300
|300
|نصف النهائي
|3480
|2400
|1300
|500
|500
|المركز الثالث
|1550
|1100
|750
|300
|300
|النهائي
|5850
|3650
|2200
|750
|750
*الأسعار بالريال القطري..
أسعار تذاكر كأس العالم 2022 لمباريات أحد المنتخبات
|عدد المباريات
|الفئة 1
|الفئة 2
|الفئة 3
|الاحتياجات الخاصة
|3 مباريات - منتخب قطر
|4235
|3080
|1760
|308
|3 مباريات - منتخب آخر
|2640
|1980
|825
|132
|4 مباريات - منتخب قطر
|5335
|3905
|2145
|385
|4 مباريات - منتخب آخر
|3740
|2805
|1210
|209
|7 مباريات - منتخب قطر
|17303
|11715
|6820
|2090
|7 مباريات - منتخب آخر
|15708
|10615
|5885
|1914
* الأسعار بالريال القطري
أسعار تذاكر كأس العالم 2022 بنظام 4 استادات
تم تقسيم ملاعب كأس العالم 2022 إلى سلاسل بالحروف اللاتينية، وترمز كل سلسلة إلى 4 استادات بعينها، وهي التي تقام عليها المباريات المتواجدة أرقامها بالجدول التالي...
|السلسلة: أرقام المباريات
|الفئة 1
|الفئة 2
|الفئة 3
|الاحتياجات الخاصة
|A: 2 - 5 - 11 - 16
|3200
|2400
|1000
|160
|B: 17 - 22 - 28 - 31
|3200
|2400
|1000
|160
|C: 35 - 42 - 50 - 51
|3600
|2700
|1200
|220
|D: 38 - 45 - 54 - 56
|3600
|2700
|1200
|220
|E: 33 - 44 - 49 - 52
|3600
|2700
|1200
|220
|F: 40 - 47 - 53 - 55
|3600
|2700
|1200
|220
|G: 36 - 37 - 43 - 46
|3200
|2400
|1000
|160
|H: 34 - 39 - 41 - 48
|3200
|2400
|1000
|160
|I: 20 - 23 - 27 - 30
|3200
|2400
|1000
|160
|J: 19 - 21 - 26 - 32
|3200
|2400
|1000
|160
|K: 18 - 24 - 25 - 29
|3200
|2400
|1000
|160
|L: 3 - 6 - 12 - 13
|3200
|2400
|1000
|160
|M: 4 - 8 - 10 - 15
|3200
|2400
|1000
|160
|N: 1 - 7 - 9 - 14
|4650
|3400
|1850
|320
* الأسعار بالريال القطري