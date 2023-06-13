تعرف على جميع التحركات الرسمية لنيوكاسل في سوق الانتقالات الصيفية 2023، ومن يتم التعاقد معهم لدعم النادي ذي الملكية السعودية؟

موسم تاريخي قضاه نيوكاسل حين وصل إلى دوري أبطال أوروبا بعد أداء رائع في الدوري الإنجليزي 2022-2023 ليكتب التاريخ ويعود إلى مصاف الفرق الكبرى في إنجلترا.

حدث هذا دون أن يبرم نيوكاسل العديد من الصفقات باهظة الثمن وإن كان هذا متوقعًا في السوق المقبلة والتي تليها في ظل الملاءة المالية العالية التي يتحلى بها النادي ذو الملكية السعودية.

إذًا، ما هي صفقات نيوكاسل في صيف 2023؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن "الماكبايس"؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

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ما هي صفقات نيوكاسل في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

نيوكاسل يطمح في إبرام صفقات تغير شكل الفريق وترفع من كفاءته الفنية بشكل كبير في سوق الانتقالات الصيفية 2023، وأيضًا تجعله يدخل دوري أبطال أوروبا بآمال أكبر في المرور من دور المجموعات وليس فقط التمثيل الشرفي.

وأنفقت الإدارة السعودية خلال سنة ونصف السنة 280 مليون دولار، لكنه مبلغ ربما يُرشح للزيادة بعد التأهل لدوري الأبطال مع عدد من الأسماء المطروحة في السوق قد تنتقل لنيوكاسل.

ومن بين الأسماء المعروضة هاري كين ونيمار وجواو فيليكس وميلينكوفيتش سافيتش وهي الأسماء التي تُردد في كل سوق انتقالات وترتبط بأي نادٍ، لكن الأمر الأكثر أهمية هل تتغير سياسة نيوكاسل التي يصفها البعض بالرشيدة بعد التأهل لدوري الأبطال وينفق النادي بسخاء كما يفعل مانشستر سيتي المملوكة لمجموعة سيتي جروب الإماراتية؟ أم يستمر على نهجه الذي أثبت نجاحه.

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من هم اللاعبون الراحلون عن نيوكاسل في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

بشكل رسمي رحل كل من كريس وود إلى نوتنجهام فورست، كما رحل الواعد يانكوبا مينتيه الجناح الجامبي البالغ من العمر 18 عامًا ولكن على سبيل الإعارة إلى فينورد بطل الدوري الهولندي.

اللاعب النادي القيمة يانكوبا مينتيه فينورد إعارة كريس وود نوتنجهام فورست 17 مليون يورو