ما هي صفقات مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟
يعيش نادي مانشستر يونايتد فترة صعبة منذ سنوات عندما قرر المدرب التاريخي للفريق أليكس فيرجسون الاعتزال، واكتفى بتشجيع الشياطين الحمر من المدرجات.
العديد من المدربين جاءوا خلفًا لفيرجسون، آخرهم تين هاج الذي تم التعاقد معه نهايات موسم 2021-2022 على أن يتسلم قيادة الفريق من الصيف الحالي.
أنهى مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي في المركز السادس وتأهل للدوري الأوروبي، ولم يفز بأي من الكأسين المحليتين، وفي دوري أبطال أوروبا صعد من دور المجموعات وخرج من دور الـ16 على يد أتلتيكو مدريد.
اختيارات المحررين
وفي هذا التقرير، نتعرف على صفقات مانشستر يونايتد الرسمية ، ومن الراحلين عن الفريق في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟
سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022
ما هي صفقات مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟لم يعلن مانشستر يونايتد حتى الآن التعاقد مع أي صفقة بشكل رسمي في صيف 2022، وينتظر تعاقده مع عدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة.
من رحل عن مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟
مع نهاية موسم 2021-22، رحل 4 لاعبين عن مانشستر يونايتد بشكلٍ رسمي بعد انتهاء عقودهم، هم بول بوجبا وكافاني وخوان ماتا وجيسي لينجارد.
اللاعب
الفريق
القيمة
إدينسون كافاني
لا يوجد
انتهاء العقد
خوان ماتا
لا يوجد
انتهاء العقد
بول بوجبا
لا يوجد
انتهاء العقد
جيسي لينجارد
لا يوجد
انتهاء العقد