تعرف على جميع الصفقات الرسمية لمانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية 2022، ومن تم التعاقد معهم، ومن يرحل من أولد ترافورد..

يعيش نادي مانشستر يونايتد فترة صعبة منذ سنوات عندما قرر المدرب التاريخي للفريق أليكس فيرجسون الاعتزال، واكتفى بتشجيع الشياطين الحمر من المدرجات.

العديد من المدربين جاءوا خلفًا لفيرجسون، آخرهم تين هاج الذي تم التعاقد معه نهايات موسم 2021-2022 على أن يتسلم قيادة الفريق من الصيف الحالي.

أنهى مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي في المركز السادس وتأهل للدوري الأوروبي، ولم يفز بأي من الكأسين المحليتين، وفي دوري أبطال أوروبا صعد من دور المجموعات وخرج من دور الـ16 على يد أتلتيكو مدريد.

وفي هذا التقرير، نتعرف على صفقات مانشستر يونايتد الرسمية ، ومن الراحلين عن الفريق في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

ما هي صفقات مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

من رحل عن مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

لم يعلن مانشستر يونايتد حتى الآن التعاقد مع أي صفقة بشكل رسمي في صيف 2022، وينتظر تعاقده مع عدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

مع نهاية موسم 2021-22، رحل 4 لاعبين عن مانشستر يونايتد بشكلٍ رسمي بعد انتهاء عقودهم، هم بول بوجبا وكافاني وخوان ماتا وجيسي لينجارد.