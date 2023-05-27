تعرف على جميع التحركات الرسمية لبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2023، ومن يتم التعاقد معهم لدعم النادي الكتالوني؟

بعد العودة الرائعة والتي كانت متوقعة إلى التتويج بالدوري الإسباني بعد فترة من الغياب، ينتظر برشلونة موسمًا مهمًا للغاية لأنه يريد أن يستمر في المنافسة على الألقاب المحلية في إسبانيا ويتوج بالدوري، ولم لا يذهب أبعد في دوري أبطال أوروبا؟.

في طريق ذلك، لابد من تدعيم الفريق بالعديد من الصفقات التي بدأت الإدارة الكتالونية في محاولة حسمها بشكل واضح منذ الوقت الراهن.

لكن كل شيء مرهون بوضعية برشلونة المادية الصعبة التي يمر بها، مع قواعد اللعب المالي النظيف التي تحكم العديد من التحركات في الميركاتو كذلك مسألة سقف الرواتب.

إذًا، ما هي صفقات برشلونة في صيف 2023؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن النادي الكتالوني؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

ما هي صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

برشلونة يطمح في الحصول أولًا على بديل لسيرجيو بوسكيتس، والأسماء عديدة لكن أبرزها زوبيمندي من ريال سوسييداد، سفيان أمرابط من فيورنتينا، جيدو رودريجيز من ريال بيتيس.

أيضًا يبرز اسم يانيك كاراسكو في خط الهجوم، كما تطمح الإدارة الكتالونية في تعزيز الفريق بحارس مرمى يريح الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

لكن لا صوت يعلو فوق صوت إعادة ليونيل ميسي إلى النادي الذي صنع فيه التاريخ، وإذا حدثت هذه الصفقة فربما نشاهد توأمه أنخيل دي ماريا في كتيبة البلوجرانا أيضًا.

من هم اللاعبون الراحلون عن برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

بشكل رسمي رحل كل من سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا اللذين سطرا تاريخًا كبيرًا في القلعة الكتالونية، لكن هذا لا يعني أن قائمة الراحلين قد انتهت.

على طاولة المفاوضات يجلس كل من جول كوندي وفيران توريس وأنسو فاتي وفرانك كيسييه والعديد من الأسماء الأخرى من أجل تمويل برشلونة في الميركاتو.

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