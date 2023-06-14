تعرف على جميع التحركات الرسمية لبايرن ميونخ في سوق الانتقالات الصيفية 2023، ومن يتم التعاقد معهم لدعم النادي البافاري؟

رغم أن بايرن ميونخ نجح في إنقاذ موسمه بالدقائق الأخيرة منه حرفيًا عن طريق هدف متأخر لجمال موسيالا في كولن منح البافاريين لقب الدوري وسط موسم كارثي مليء بالمشاكل، إلا أن النادي الألماني العملاق لن يمرر ما حصل طيلة الموسم مرور الكرام.

ستكون الإخفاقات التي حدثت سواء على مستوى كأس ألمانيا أو الانتظار لآخر جولة في الدوري الألماني، أو حتى على مستوى الخروج من دوري أبطال أوروبا بطريقة مهينة من مانشستر سيتي، وكذلك الأزمات داخل الفريق وغرف الملابس وقودًا يقود البايرن في الميركاتو الصيفي 2023.

إذًا، ما هي صفقات بايرن ميونخ في صيف 2023؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن النادي البافاري؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

ما هي صفقات بايرن ميونخ في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

بدأ بايرن نشاطه سريعًا من أجل الميركاتو الصيفي، فضم كونراد لايمر من لايبزيج، ولا يزال يطمح للعديد من الأسماء الرنانة في الميركاتو.

سيتكبد منافسة قوية للغاية فيما يتعلق بجابري فيجا لاعب وسط سيلتا فيجو المميز.

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من هم اللاعبون الراحلون عن بايرن ميونخ في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

سيكون على بايرن ميونخ أن يبقي حفنة من أهم لاعبيه المستهدفين في الميركاتو الصيفي، أولهم ألفونسو ديفيس المستهدف بقوة من قبل ريال مدريد، وكذلك عليه الحفاظ على يوشوا كيميش المطلوب في برشلونة، والظهير بينجامين بافار المطلوب من عديد العمالقة الأوروبيين.

ساديو ماني يبدو رحيله مطروحًا على الطاولة أيضًا، ومن المتوقع أن يكون نادٍ من الدوري السعودي هو وجهة ماني إن رحل عن البافاري.