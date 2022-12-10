ما هي صفقات النصر في سوق الانتقالات الشتوية 2023؟

تعرف على جميع التحركات الرسمية للنصر في سوق الانتقالات الشتوية 2023، ومن يتم التعاقد معهم لدعم العالمي، ومن يغادرون مرسول بارك؟.

فجر العالمي النصراوي مفاجأة كبرى أربكت حسابات العالم أجمع وليس الكرة السعودية والعربية فقط، حين تم تقديم عرض رسمي إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأيًا كان موقف البرتغالي، فإن التوجه النصراوي يوحي بوضوح إلى مدى القوة التي يستهدف الفريق تحقيقها في الميركاتو الشتوي.

إذًا، ما هي صفقات النصر في شتاء 2023؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن العالمي؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

ما هي صفقات النصر المتوقعة في سوق الانتقالات الشتوية 2023؟

من المتوقع أن يذهب النصر بقوة من أجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أفاد بأنه لن يقدم على هذه الخطوة، ولكن النصر لن يستسلم في هذا الملف.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، قال إن مدرب النصر رودي جارسيا سيحدد متطلباته وإلى الآن لم يصدر منه أي تأكيد بخصوص رغباته.

من هم اللاعبون المتوقع رحيلهم عن النصر في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

يبدو أن قائمة اللاعبين المتوقع رحيلهم أطول بعض الشيء، لأن النصر الذي قيل إنه يستهدف التخلص من فنسنت أبو بكر قد يغير رأيه بعد الأداء القوي للكاميروني في كأس العالم 2022.

أيضًا تأتي تقارير لتؤكد أن عبد الفتاح عسيري هو من يرغب في الرحيل خلال الشتاء، مع تقارير أخرى تفيد بأن الثنائي محمد قاسم وعبد العزيز العلاوي على قائمة اللاعبين الذين يرغب النصر في فسخ تعاقداتهم.