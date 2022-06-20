ما هي صفقات الزمالك ومن يرحل في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

تعرف على صفقات نادي الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية 2022، ومن يرحل في الميركاتو؟

يستعد نادي الزمالك لسوق الانتقالات الصيفية 2022 قبل بدايته، وقبل انتهاء موسم 2021-2022 من الدوري المصري الممتاز.

يحتل الفارس الأبيض صدارة جدول ترتيب الدوري بفارق صغير عن بيراميدز والأهلي، ومن المقرر أن ينتهي الموسم في أغسطس القادم، وهو ما يعني أن الميركاتو سيزامنه.

خرج الزمالك من مجموعات دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، وبعد عودة مرتضى منصور، تخطط إدارة النادي لتدعيم الفريق بقوة خلال فترة الصيف.

وفي هذا التقرير، نتعرف على صفقات الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية 2022 ومن يرحل عن القلعة البيضاء؟

ما هي صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

ما هي صفقات الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

أعلن مرتضى منصور عن ضم صفقتين لنادي الزمالك في الانطلاقة الجديدة لقناة النادي، حيث أكد ضم عمر كمال عبد الواحد ومهند لاشين خلال الميركاتو.

وقال رئيس القلعة البيضاء: "بإذن الله عمر كمال ومهند لاشين سيكونان ضمن صفوف الزمالك في الموسم الكروي الجديد".

واستطرد: "من خلال منبر قناة نادي الزمالك، سيحصل النادي على حقوقه وسيضم مهند لاشين وعمر كمال عبدالواحد".

كان الزمالك قد ضم عمر كمال في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لكن حرمانه من القيد أجبر اللاعب على الذهاب لفيوتشر، والذي أعلن أحقيته في استمرار اللاعب معه، بجانب ضم مهند لاشين من طلائع الجيش.

وأنهى رئيس نادي الزمالك أن أمير مرتضى قام بعدد من الصفقات القوية التي ستكون مفاجئة للجماهير.

الصحف المصرية تحدثت عن إحدى صفقات الزمالك المنتظرة، وبحسب ما نشر فقد توصل النادي لاتفاق مع أحمد حمدي لاعب الأهلي السابق ومونتريال الكندي الحالي.

من يرحل عن الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

لم يعلن الزمالك بشكلٍ رسمي عن الرحلين في سوق الانتقالات الصيفية 2022، لكن الأخبار تشير إلى وجود عدد من الراحلين من القلعة البيضاء مع بداية الميركاتو.

أبرز المتواجدين على القائمة هو النجم المغربي أشرف بنشرقي، والذي أصبح من شبه المؤكد رحيله بعد عدم التوصل لاتفاق لتجديد عقده مع الفريق، وقد ربطته بعض الأنباء بالانضمام للأهلي، وارتبط أيضًا بأحد فرق الدوري السعودي.

ومع نهاية مايو الماضي، انتشرت تقارير تشير إلى أن فيريرا جهز قائمة بالراحلين في الميركاتو، وجاء فيها محمد أشرف روقا وأوناجم وعمر السعيد وإسلام جابر.