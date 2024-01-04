ما صفقات الأهلي المصري في سوق الانتقالات الشتوية 2024؟

تعرف على جميع التحركات الرسمية للأهلي المصري في سوق الانتقالات الشتوية 2024، ومن يتم التعاقد معهم لدعم المارد الأحمر؟

يطمح الأهلي المصري في جذب نجوم كبار إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات الشتوية 2024 وسط سعي المارد الأحمر لحصد كل البطولات الممكنة.

وارتبط اسم الأهلي بالعديد من اللاعبين في الميركاتو الشتوي، لكن تظل الأولوية تدعيم مركز المهاجم بصفقة يرجح أن تكون الفلسطيني وسام أبو علي.

أيضًا يبدو عمر كمال عبد الواحد من الأوراق التي حسم مارسيل كولر موقفه من التعاقد معه، وهو الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز يحتاجه الأهلي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن صفقات الأهلي المصري في سوق الانتقالات الشتوية 2024..

جدول مباريات الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

ما هي صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2024؟

كما ذكرنا سابقًا، يبدو الأهلي مرشحًا بقوة للذهاب خلف وسام أبو علي الذي ينشط في الدوري الدنماركي مستغلًا لوائح الدوري المصري بإمكانية إدراج اللاعبين الفلسطيين كمصريين دون احتياج إلى رحيل أي محترف.

أيضًا الأهلي يطمح في حسم صفقة عمر كمال عبد الواحد، لكن هذا يشترط خروج أسماء منها صلاح محسن وخالد عبد الفتاح وثنائي الناشئين عبدالله وكباكا.

من هم اللاعبون الراحلون عن الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2023؟

ثارت أقاويل كثيرة حول إمكانية رحيل أنتوني موديست عن الأهلي المصري، لكن المدرب كولر يبدو مقتنعًا بإمكانية إعادة المهاجم الفرنسي إلى سابق مستواه.

أيضًا هناك صفقات تبادلية ينتظر أن يدخل فيها الأهلي، أهمخا صفقة عمر كمال عبد الواحد التي قد يرحل فيها صلاح محسن وخالد عبد الفتاح من بين لاعبي الفريق الأول.

كما تتجه بعض التقارير إلى أن كولر يريد أن يخرج التونسي محمد الضاوي كريستو على سبيل الإعارة من أجل تعزيز مشاركاته وخبراته.