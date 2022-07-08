ما هي صفقات الأهلي السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

تعرف على جميع التحركات الرسمية للأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2022، ومن تم التعاقد معهم لدعم الراقي، ومن غادروا قلعة الكؤوس..

يعيش النادي الأهلي السعودي الفترة الأصعب له في تاريخه، فبعد موسم صعب في دوري المحترفين السعودي، هبط للمرة الأولى في تاريخه لدوري الدرجة الأولى.

العديد من الأزمات يعيشها الراقي منذ الهبوط، وخرجت العديد من المطالبات برحيل إدارة ماجد النفيعي، وأشارت العديد من الأنباء عن تمرد للاعبين داخل أروقة قلعة الكؤوس.