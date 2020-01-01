ما هي رسالة السير أليكس فيرجسون التي أبكت كريستيانو رونالدو؟

رسالة السير أليكس فيرجسون إلى كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد ونجم يوفنتوس الحالي عندما كان في مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة ميرور البريطانية عن رسالة السير أليكس فيرجسون إلى كريستيانو رونالدو عندما كان في مانشستر يونايتد والتي جعلته ينهار باكيًا.

ويعترف كريستيانو رونالدو أن السير أليكس فيرجسون كان أحد أصحاب الفضل عليه وعلى مسيرته التاريخية مع كرة القدم منذ 2003 وحتى اليوم.

وبذلك الشأن، كشفت صحيفة ميرور عن الرسالة التي أبكت كريستيانو رونالدو على لسان السير أليكس فيرجسون والتي توضح تغير شخصية الدون بمرور الوقت.

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وقتها لعب رونالدو مباراة سيئة أمام بنفيكا وكان يتميز أداؤه وقتها بالفردية المبالغ فيها، الأمر الذي أغضب المدير الفني لمانشستر يونايتد.

ومن خلال مقتطف من كتاب كريستيانو رونالدو ــ السيرة الذاتية ــ فإن الأمر أغضب الرجل وانفجر في غرفة الملابس، حيث لم يستطع فيرجسون احتواء نفسه قائلًا:" من تعتقد نفسك؟

وواصل فيرجسون غضبه وانهال على رونالدو بالمزيد من الكلمات قائلًا: "هل تحاول اللعب بمفردك؟ لن تصبح لاعبًا أبدًا إذا قمت بذلك"

بعد هذه الكلمات بدأ رونالدو في البكاء وتركه اللاعبون الآخرون وذهبوا، ولكنه يبدو أنه كان درسًا في حياة كريستيانو رونالدو ليمهد لمسيرة تاريخية فيما بعد.

ومن المواقف أيضًا التي تحتوي على الكثير من الإنسانيات بين الثنائي حين مرض والد كريستيانو رونالدو وطلب أجازة من أجل زيارته.

وقتها كان فيرجسون بمثابة الأب، حيث جاء على لسان رونالدو حين حكى القصة: "كنت لاعباً أساسياً ولاعباً مهماً للغاية. وقال لي، اسمع عائلتك أهم شيء لديك في حياتك"

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يذكر أن كريستيانو رونالدو قد انفجر في مانشستر يونايتد ومن هناك أصبح أفضل لاعب في العالم لأول مرة في مسيرته في 2008 حين قاد الفريق لتحقيق البريميرليج ودوري أبطال أوروبا.