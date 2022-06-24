ما هي حقيقة زيادة عدد فرق الدوري السعودي الموسم المقبل بعد اقتراب هبوط الأهلي؟

تعرف على حقيقة زيادة عدد فرق الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل، بعد اقتراب هبوط الأهلي...

انتشرت في الساعات الأخيرة، بعض التقارير والأنباء الصحفية بشأن الغاء الهبوط في الدوري السعودي للمحترفين، وزيادة عدد الفرق في الموسم المقبل.

وتأمل جماهير الأهلي، في أن يكون هذا القرار صحيحًا نظرًا للوضع الصعب الذي يعاني منه الفريق، واقترابه من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل.

ويحتل الأهلي المركز الرابع عشر في سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة، وسيتعين عليه الفوز على الشباب في الجولة القادمة مع انتظار تعثر أحد منافسيه، للاستمرار في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المقبل.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على حقيقة زيادة عدد فرق الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.

ما هي حقيقة زيادة عدد فرق الدوري السعودي الموسم المقبل؟

بحسب التقارير الصحفية، فإنه لا توجد أي نية من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، لزيادة عدد فرق الدوري في الموسم القادم.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإنه لم يتم مناقشة أي شيء يخص زيادة عدد أندية الدوري السعودي الموسم المقبل، وسيكون بعدد الفرق الحالي.

متى يتم الإعلان عن جدول الدوري السعودي لموسم 2022-23؟

وأكدت الصحيفة السعودية في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، أن هناك شركة أمريكية، متخصصة في إعداد جداول الدوريات المختلفة، تعمل على إعداد جدول الموسم القادم للدوري السعودي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الشركة الأمريكية تعمل على إعداد جدول الدوري، وبه 16 فريقًا، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا خلال شهر وسيتم الإعلان عنه.

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مصادر مطلعة في رابطة الدوري السعودي للمحترفين لـ"الشرق الأوسط" : لم نناقش أي شيء يخص زيادة عدد أندية الدوري السعودي الموسم المقبل .. الزيادة ستتم في موسم 2023-2024 المقبل .



جدول الدوري الذي تعده شركة أميركية جاهز وتبقى بعض التفاصيل وإعلانه بعد شهر تقريباً. pic.twitter.com/oTIyRlWqjV — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 24, 2022

ومن المنتظر أن تنطلق النسخة الجديدة من الدوري السعودي للمحترفين، يوم 25 أغسطس المقبل.

متى يتم زيادة عدد فرق الدوري السعودي؟

وكان الاتحاد السعودي في أبريل الماضي قد أعلن عن زيادة عدد الفرق المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين بداية من موسم 2023-24، من 16 فريقًا إلى 18 فريقًا.

ومع نهاية الموسم المقبل 2022-23، سيهبط فريقين فقط إلى الدرجة الثانية، بينما يصعد أربعة فرق من دوري يلو، إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتصبح الفرق المشاركة في موسم 2023-24، عددها 18 فريقًا بشكل رسمي.