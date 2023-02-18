في هذا التقرير نستعرض المباريات المؤجلة للهلال في دوري روشن السعودي 2022-23، ولماذا تم التأجيل؟ وما هو الموعد الجديد؟.

دائمًا ما يكون الهلال عرضة لتأجيل مبارياته نظرًا لمنافسته على أكثر من بطولة قارية ومحلية بل وفي الآونة الأخيرة على الصعيد العالمي.

الزعيم الهلالي حقق الإنجاز بل الإعجاز بالوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية 2022 وسقط بهزيمة مشرفة أمام ريال مدريد بخمسة أهداف لثلاثة.

وحين عاد الهلال من البطولة، وجد نفسه مطالبًا بتمثيل السعودية في دوري أبطال آسيا بمباراة في قطر أمام شباب الأهلي دبي.

ترتب على ذلك تأجيل العديد من المباريات للهلال في دوري روشن السعودي 2022-23.

الآن نستعرض سويًا ما هي المباريات المؤجلة للهلال في الدوري السعودي، وما أسباب هذا التأجيل؟.

ما هي المباريات المؤجلة للهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

أولى المباريات المؤجلة للهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 هي مباراة الخليج التي كان يفترض أن تقام في الجولة السادسة عشرة ثم تم تأجيلها لتقام في أول أبريل 2023.

أما ثاني المباريات المؤجلة فهي مباراة الفيحاء التي كان يفترض أن تلعب في الخامس عشر من فبراير الجاري لكن العودة من كأس العالم للأندية ثم السفر إلى قطر لخوض منافسات دوري أبطال آسيا جعلت المباراة يتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى حتى الآن.

آخر المواجهات المؤجلة هي مباراة الفتح والتي ينتظر أن تقام في السادس من مارس المقبل.

ما هي أسباب تأجيل مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

سبب تأجيل مباراتي الخليج والفيحاء هو العودة المتأخرة من كأس العالم للأندية إذ وصل الهلال إلى النهائي.

أما مباراة الفتح فأتى تأجيلها لتضاربها مع توقيت معسكر الفريق في قطر لاستكمال منافسات دوري أبطال آسيا.

ما هو موعد المباريات المؤجلة للهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟