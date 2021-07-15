ما هي القيمة السوقية لميسي؟ وكيف تطورت عبر التاريخ؟

في هذا التقرير نستعرض معكم القيمة السوقية للبرغوث ليونيل ميسي وكيف تطورت على مدار التاريخ منذ بداية مسيرته مع برشلونة وحتى تلك اللحظة

بكل تأكيد يعتبر ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ومنخب الأرجنتين، واحد من أفضل لاعبي كرة القدم على مر العصور، وهذا ما يظهر في قيمته السوقية منذ ظهوره مع برشلونة لأول مرة في 2003 حتى تربعه على عرش كرة القدم.

البرغوث الأرجنتيني، بدأ مسيرته مع برشلونة من صفوف الناشئين وتدرج حتى وصل للفريق الأول وظهر لأول بقميص الفريق الأول في أكتوبر 2004.

وتعرض ميسي في مسيرته، خاصة في الفترة الأخيرة إلى العديد من الأحداث المؤسفة ولحظات السقوط، ولكن كان الأمر الثابت هو مستواه وموهبته التي تجبر الجميع على متابعتها والاستمتاع بها في ذهول، وبطبيعة الحال تؤدي إلى ارتفاع قيمته السوقية.

ما أغلى الصفقات في تاريخ برشلونة؟

وفي هذا التقرير جول يرصد معكم القيمة السوقية لميسي وكيف تطورت عبر التاريخ.

ما هي القيمة السوقية الحالية لميسي؟

في الوقت الحالي، وفي منتصف شهر يوليو لعام 2021، تقدر قيمة الأسطورة الأرجنتينية بـ 80 مليون يورو.

هذا الرقم قد يبدو غريبًا للبعض، ولكنه منطقي للعديد من العوامل، أهمها نهاية عقد ميسي مع برشلونة في شهر يونيو وعدم تجديده او تعاقده مع أي فريق آخر حتى الآن.

بالإضافة إلى تقدم ميسي في العمر فقد وصل هداف برشلونة التاريخي، إلى عامه الرابع والثلاثين في الشهر الماضي، وهذا يقلل من قيمته السوقية بشكل كبير.

كيف تدرجت القيمة السوقية لميسي على مدار مسيرته؟

بعد ظهور ميسي الأول مع برشلونة وصلت قيمته السوقية إلى 3 مليون يورو في ديسمبر 2004، وبعد أقل من ثلاثة أعوام في سبتمبر 2007 وصلت إلى 60 مليون يورو.

وارتفعت قيمة البرغوث الأرجنتيني من جديد في أغسطس 2007، ووصلت إلى 100 مليون يورو، وبسبب مستواه المذهل استمرت قيمته السوقية في الزيادة، حتى تخطى حاجز الـ 100 مليون يورو في عام 2012.

ما هي أعلى قيمة سوقية وصل لها ميسي في مسيرته؟

قيمة ميسي لم تقف عند حاجز الـ 120 مليونًا في عام 2012، بل وصلت إلى ذروتها وأعلى قيمة لها كانت في النصف الأخير من عام 2017، وحينها وصلت إلى 180 مليون يورو.

وبدأت قيمة النجم الأرجنتيني في الهبوط لعدة عوامل منها عامل السن، ومستواه في بعض الأوقات وإخفاقات برشلونة وغيرهم، وفي ديسمبر 2018 كانت 160 مليون يورو، واستمرت في الهبوط إلى أن بلغت 80 مليون يورو مؤخرًا.

*جميع الأرقام وفقًا لموقع Transfermartk