ما هي القنوات الناقلة لمباريات الدوري الأمريكي وكيفية مشاهدة ليونيل ميسي مع إنتر ميامي

قرر ليونيل ميسي، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية إنهاء رحلته في الملاعب الأوروبية بعد مسيرة أسطورية في برشلونة، ثم الانتقال إلى باريس سان جيرمان، والتوجه إلى الدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي.
وانضم ميسي، إلى إنتر ميامي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر، لتتجه معه أنظار محبيه وعشاقه إلى الدوري الأمريكي.
وبكل تأكيد سيرغب الكثير من عشاق البرغوث الأرجنتيني، في استمرار متابعه سحره داخل الملاعب، ومشاهدة تأثيره مع فريقه الجديد الذي يعاني بشكل كبير هذا الموسم، ويعتبر ميسي هو طوق النجاة.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباريات الدوري الأمريكي، وكيفية متابعته عبر الإنترنت.
ما هي القنوات الناقلة لمباريات الدوري الأمريكي؟
مباريات الدوري الأمريكي، لا يتم نقلها عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط حتى الآن، ولم تعلن أي قناة حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.
كيف يمكن مشاهدة مباريات ليونيل ميسي مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي على الإنترنت؟
ولكن يمكن متابعة مباريات الدوري الأمريكي، ومباريات فريق إنتر ميامي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple Tv" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.
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