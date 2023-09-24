ما هي القنوات الناقلة لمباراة أحد والنصر في كأس الملك 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أحد والنصر في دور الـ32 من بطولة كأس الملك 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستضيف استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة مباراة أحد والنصر، والتي تقام لحساب دور الـ32 من منافسات موسم 2023-2024 من بطولة كأس الملك.

النصر، يدخل المباراة وهدفه مواصلة النتائج الجيدة على الصعيد المحلي، والتي كان آخرها تحقيق فوز مثير على الأهلي في الكلاسيكو بنتيجة 4-3 في الدوري السعودي.

أما أحد، صاحب الأرض، فيدخل اللقاء وعينه على محاولة تحقيق المفاجأة وإقصاء النصر المدجج بالنجوم.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أحد والنصر في دور الـ32 من كأس الملك 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أحد والنصر في كأس الملك 2023-2024؟

تذاع مباريات كأس الملك عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة أحد والنصر على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

وتقام المباراة المرتقبة لجماهير الفريقين يوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 على استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الإثنين 25 سبتمبر 2023 موعد المباراة 21:00 مصر والسعودية الملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل القنوات الناقلة SSC HD





كيف تشاهد مباراة أحد والنصر في كأس الملك 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس الملك لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.