ما هي القنوات الناقلة لمباراة أحد والأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023؟

استعاد الأهلي ذاكرة الانتصارات المتتالية في منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، وذلك بعدما حقق الفوز على العروبة في الجولة 21 بهدف دون رد، ليواصل التواجد في المركز الثاني في جدول الترتيب.
رصيد "قلعة الكؤوس" ارتفع بعد الفوز في الجولة الماضية، ليصبح 43 نقطة، يحتل بها المركز الثاني في جدول الترتيب، متخلفًا بفارق الأهداف عن الحزم.
الأهلي سيواجه فريق أحد، الذي يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، ولم يحقق الفوز في آخر جولتين، مما يجعله ساعيًا إلى تحقيق الفوز من أجل التقدم في جدول الترتيب.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أحد والأهلي في الجولة 22 من منافسات موسم 2022-23 من دوري يلو السعودي الدرجة الأولى.
جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة
ما هو موعد مباراة أحد والأهلي في دوري الدرجة الأولى السعودي؟
موعد مباراة أحد والأهلي في الجولة 22 من منافسات موسم 2022-23 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الإثنين 20 فبراير 2023، على ملعب نادي أحد في المدينة المنورة.
وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة و20 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، الثالثة و20 مساءً بتوقيت القاهرة.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة أحد والأهلي في دوري الدرجة الأولى السعودي؟
تنقل قناة السعودية الرياضية منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة أحد والأهلي على شاشتها.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|أحد - الأهلي
|الإثنين 20 فبراير 2023،
16:20 السعودية، 15:20 مصر
|KSA Sports HD
|نادي أحد
كيف تتابع مباراة أحد والأهلي عبر الإنترنت؟
يمكنك مشاهدة مباراة أحد والأهلي على الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية على يوتيوب وتويتر.
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