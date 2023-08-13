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ما هي القنوات الناقلة لمباراة أبها والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

بلال محمد
دوري روشن السعودي
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مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
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Al Hilal vs Al Nassr Arab Club Champions CupGetty Images
أبها vs الهلالالهلالأبهادوري روشن السعودي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أبها والهلال في دوري روشن السعودي 202-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستقبل ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، أولى مباريات الهلال في دوري روشن السعودي موسم 2023-24، والتي سيواجه فيها أبها.

الهلال يدخل المباراة، بهدف مصالحة جماهيره عقب خسارة بطولة كأس الملك سلمان 2023، أمام النصر، وإثبات أنه سيكون قادرًا على المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، الذي لن يكون سهلًا.

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بينما يسعى أبها، لاستغلال عامل الأرض والجمهور، وحالة لاعبي الهلال البدنية والنفسية، والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أبها والهلال في دوري روشن السعودي 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أبها والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة أبها والهلال على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الإثنين 14 أغسطس 2023 على مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالإثنين 14 أغسطس 2023
موعد المباراة18:00 مصر والسعودية
الملعبمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
القنوات الناقلةSSC Sports 1 HD
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كيف تشاهد أبها والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "Shahid VIP"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 71189كريم بنزيما
  • 7049خاليدو كوليبالي
  • 10293روبرتو فيرمينو
  • 5536نجولو كانتي
  • 12819مارسيلو بروزوفيتش
  • 23084صفقة أخرى
129970 الأصوات