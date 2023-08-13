ما هي القنوات الناقلة لمباراة أبها والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أبها والهلال في دوري روشن السعودي 202-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

يستقبل ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، أولى مباريات الهلال في دوري روشن السعودي موسم 2023-24، والتي سيواجه فيها أبها.

الهلال يدخل المباراة، بهدف مصالحة جماهيره عقب خسارة بطولة كأس الملك سلمان 2023، أمام النصر، وإثبات أنه سيكون قادرًا على المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، الذي لن يكون سهلًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بينما يسعى أبها، لاستغلال عامل الأرض والجمهور، وحالة لاعبي الهلال البدنية والنفسية، والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أبها والهلال في دوري روشن السعودي 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أبها والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة أبها والهلال على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الإثنين 14 أغسطس 2023 على مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الإثنين 14 أغسطس 2023 موعد المباراة 18:00 مصر والسعودية الملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية القنوات الناقلة SSC Sports 1 HD

شاهد VIP

كيف تشاهد أبها والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "Shahid VIP"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

SHAHID