ما هي القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والاتحاد في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستقبل ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، مباراة هامة وقوية تجمع بين الوحدة والاتحاد في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي لموسم 2023-24.

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الاتحاد بطل الدوري الموسم الماضي، افتتح الموسم الحالي بقوة ودافع عن لقبه بتحقيق الانتصار في أول ثلاث جولات، وسيعمل على مواصلة الانتصارات واستمرار التربع على صدارة الترتيب، بالخروج بنقاط المباراة كاملة، أمام فرسان مكة.

بينما الوحدة الذي بدأ الموسم بخسارة، ثم نجح في تحقيق فوزًا هامًا على الشباب، وبعده انتصار جديد على الطائي، يطمع في الخروج بنتيجة إيجابية أمام العميد، تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والاتحاد في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الوحدة والاتحاد على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة لجماهير "العميد" يوم الإثنين 28 أغسطس 2023 على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الإثنين 28 أغسطس 2023 موعد المباراة 21:00 مصر والسعودية الملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية القنوات الناقلة شاهد





كيف تشاهد مباراة الوحدة والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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