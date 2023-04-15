عشاق الكرة السعودية سيكونون على موعد مع أهم مباراة به في السنوات الأخيرة والتي تعتبر أهم المباريات الكلاسيكية به على الإطلاق، تلك هي مباراة الهلال والنصر.
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القمة المعتادة في الدوري السعودي بين الهلال والنصر أيًا كانت المراكز، تحمل هذه المرة أكثر من معنى مختلف للغاية لأنها ببساطة ستكون الأولى للنجم الأسطوري كريستيانو رونالدو من نوعها في الدوري السعودي.
النصر يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الهلال المركز الرابع في جدول الترتيب ويطمح لقلب الطاولة على فرق الصدارة والحفاظ على لقبه الذي توج به الموسم الماضي.
كما يريد النصر تضييق الخناق على الاتحاد المتصدر بعد التعثر النصراوي في الجولة الماضية بالتعادل مع الفيحاء.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في قمة الجولة 25 لمنافسات دوري روشن السعودي 2022-23.
جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟
يمكنكم متابعة مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر قنوات SSC، وهي الناقل الوحيد لمباريات الدوري السعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ما هو موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟
موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 على ملعب الملك فهد الدولي.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الهلال - النصر
|الثلاثاء 18 أبريل 2023
22:00 السعودية، 21:00 مصر
|SSC
شاهد VIP
|استاد الملك فهد الدولي
كيف تتابع مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر الإنترنت؟
إذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر تطبيق شاهد VIP.
ومفضلو البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بتلك الخدمة التي يقدمها لكم موقع "جول" قبل المباراة بنصف ساعة.
|المباراة
|المتابعة عبر الإنترنت
|الهلال - النصر
|جول، شاهد VIP
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