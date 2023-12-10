ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في كأس الملك 2023-2024؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يواصل الهلال، مشواره في كأس الملك 2023-2024، ويستعد لمواجهة التعاون، في الدور ربع النهائي من البطولة.

الموج الأزرق استهل مشواره في البطولة، بفوز على الجبلين بهدف دون رد، ثم فاز على الحزم بثلاثية نظيفة في دور الـ 16، ويطمح لمواصلة الانتصارات من أجل تحقيق اللقب الغالي للعام الثاني على التوازي.

بينما تغلب التعاون على القادسية ، ببهدفين دون رد في دور الـ 32، ثم بالنتيجة ذاتها فاز على الوحدة في دور الـ 16، وسيطمح لتحقيق المفاجأة وتخطي الهلال والوصول إلى نصف نهائي البطولة.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في دور ربع النهائي من كأس الملك 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في كأس الملك 2023-2024؟

تذاع مباريات كأس الملك عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الهلال والتعاون على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

وتقام المباراة المرتقبة لجماهير الفريقين يوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 على استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية، على أن تنطلق في تمامتمام الساعة 17:45 السعودية، 16:45 مصر.

التاريخ الإثنين 11 ديسمبر 2023 موعد المباراة 17:45 السعودية، 16:45 مصر الملعب الأمير فيصل بن فهد القنوات الناقلة SSC HD





كيف تشاهد مباراة الهلال والتعاون في كأس الملك 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس الملك لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.