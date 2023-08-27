ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 202-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستقبل ملعب الأمير فيصل بن فهد، مباراة قوية تجمع بين الهلال والاتفاق، في رابع جولات دوري روشن السعودي موسم 2023-24.

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الهلال يعمل على مواصلة البداية القوية للموسم، ويدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث، لمواصلة الأهلي والاتحاد على قمة الترتيب.

أما الاتفاق، حاله لا يختلف كثيرًا عن الموج الأزرق، إذ بدأ الفريق الموسم بمفاجأة مدوية بعد فوزه على النصر، ثم فاز على الحزم وتعادل امام الخليج في الجولة الأخيرة، ويعمل على الخروج بنتيجة إيجابية امام الهلال، تساعده في مشواره بالدوري هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الهلال والاتفاق على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة لجماهير "الزعيم" يوم الإثنين 28 أغسطس 2023 على استاد الأمير فيصل بن فهد، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الإثنين 28 أغسطس 2023 موعد المباراة 21:00 مصر والسعودية الملعب الأمير فيصل بن فهد القنوات الناقلة شاهد





كيف تشاهد مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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