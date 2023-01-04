ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي في الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب مرسول بارك، مباراة هامة تجمع بين النصر والطائي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2022-23.

النصر يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الخليج في الجولة الماضية وتصدر ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، ويعمل على مواصلة حصد النقاط للاستمرار في التربع على صدارة الترتيب.

وسينتظر عشاق العالمي، المباراة بفارق الصبر إذ أنها قد تشهد الظهور الأول لأحدث صفقات الفريق، كريستيانو رونالدو والذي قد انضم في صفقة انتقال حر، في نهاية ديسمبر.

أما الطائي فنجح في الجولة الماضية في إيقاف سلسلة الهزائم، بعد الفوز على الباطن برباعية نظيفة، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي في الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري السعودي 2022-2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة النصر والطائي ؟

موعد مباراة النصر والطائي في الجولة الثانية عشر من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين هو يوم الخميس 5 يناير 2023 على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي ؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الطائي الخميس 5 يناير 2023

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC1 HD

SSC EXTRA 1 HD مرسول بارك

كيف تتابع مباراة النصر والطائي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والطائي عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت النصر - الطائي جول، شاهد VIP

Shahid