يطمح النصر إلى التداوي من جراحه الأخيرة بالخروج من كأس الملك أمام الوحدة ووقوفه خلف المتصدر الاتحاد في الدوري السعودي بثلاث نقاط واحتمالية زيادة الفارق إلى 6 نقاط حال التعثر في مباراة لاحقة، حين يستضيف الرائد في الجولة 25 من عمر مسابقة دوري روشن 2022-23.
النصر يحتل الآن المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الرائد المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟
جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة
ما هو موعد مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23؟
موعد مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الجمعة 28 أبريل 2023 على ملعب مرسول بارك.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:30 بتوقيت السعودية، 21:30 بتوقيت مصر.
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ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2022-23 عبر قنوات "ssc" ستجد مباراة النصر والرائد على شاشتها.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|النصر - الرائد
|الجمعة 27 أبريل 2023
22:30 السعودية، 21:30 مصر
|ssc
شاهد vip
|مرسول بارك
كيف تتابع مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر الإنترنت؟
لهواة البث المباشر، يمكنهم متابعته عبر موقع "جول" إذ ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.
كما يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد vip.
|المباراة
|المشاهدة عبر الإنترنت
|النصر - الرائد
|جول، شاهد vip
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