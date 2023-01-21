ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب مرسول بارك مباراة قوية في منافسات دوري روشن السعودي، وذلك حين يستضيف النصر نظيره الاتفاق، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الموسم الجاري 2022-23.

النصر يحتل المركز الثاني في لائحة ترتيب دوري روشن السعودي 2022-23 برصيد 30 نقطة مع مباراة أقل من كل من الاتحاد والهلال، وفي آخر مبارياته بالمسابقة تعادل مع الشباب سلبيًا.

أما الاتفاق، فيحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-23 برصيد 16 نقطة ويطمح لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري.

في آخر مباراة للاتفاق بالمسابقة، تعرض للخسارة من الفتح بهدفين نظيفين.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري السعودي 2022-2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة النصر والاتفاق؟

موعد مباراة النصر والاتفاق في الجولة الرابعة عشرة من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين هو يوم الأحد 22 يناير 2023.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق ؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الاتفاق الأحد 22 يناير 2023

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC

شاهد VIP مرسول بارك

كيف تتابع مباراة النصر والاتفاق عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والاتفاق عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت النصر - الاتفاق جول، شاهد VIP

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