ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد الولايات المتحدة قبل كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد الولايات المتحدة استعدادًا لكأس العالم 2022..

يستضيف ستاد نويفا كوندومينا بإسبانيا، مباراة المنتخب السعودي ومنتخب الولايات المتحدة الودية التحضيرية لكأس العالم 2022.

تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم من المجموعة الثانية القوية في تصفيات آسيا، متفوقًا على اليابان وأستراليا، وبعدها خاص 3 مبارياتٍ ودية خسر في اثنتين وتعادل الأخيرة مع الإكوادور.

وقع الأخضر في المجموعة الثالثة في المونديال التي ستكون صعبة عليه، حيث يتواجد مع الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

وفي التقرير التالي، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية أمام الولايات المتحدة استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022.

Shahid Shahid

ما هو موعد مباراة المنتخب السعودي أمام الولايات المتحدة؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد الولايات المتحدة هو الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، على استاد نويفا لا كوندومينا

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد الولايات المتحدة؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي الودية استعدادًا لكأس العالم 2022 على قنوات SSC، والمتخصصة في إذاعة مباريات دوري روشن السعودي، ومباريات دوري أبطال آسيا، ومباريات المنتخب السعودي الرسمية والودية.

وكما جرت العادة مع مباريات "الأخضر" ستذاع مباراة المنتخب السعودي الودية أمام الولايات المتحدة في إطار الاستعدادات لكأس العالم في سبتمبر 2022 على القناة الأولى SSC1.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي ضد الولايات المتحدة عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة المنتخب السعودي الودية ضد الولايات المتحدة استعدادًا لبطولة كأس العالم بتقنية HD على SHAHID VIP

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب السعودية - الولايات المتحدة الثلاثاء 27 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد VIP نويفا لا كوندومينا

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لمباريات المنتخب السعودي؟

قناة SSC ستكون متاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط عبر الترددات الآتية..

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ عرب سات 11747 عمودي (V) 27500 2/3