ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022....

صنع أسود الأطلس التاريخ بالوصول إلى الدور الثاني من كأس العالم 2022 في قطر ليصبحوا السفراء العرب الوحيدين في تلك النسخة بعد خروج كل من تونس وقطر والمنتخب السعودي من الدور الأول.

بل إن أسود الأطلس تأهلوا في صدارة مجموعة ضمت كلًا من كرواتيا وبلجيكا، وهما الفريقان اللذان حصلا على المركزين الثاني والثالث في النسخة السابقة من المونديال، يا لروعة إنجاز أسود الأطلس!.

يضرب المنتخب المغربي في دور الـ 16 موعدًا صعبًا ضد المنتخب الإسباني الذي حصل على وصافة المجموعة الخامسة التي ضمت كلًا من اليابان وكوستاريكا وإسبانيا وألمانيا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم 2022، وهل يمكن مشاهدتها مجانًا؟

ما هو موعد مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة المغرب القادمة في كأس العالم 2022 لحساب دور الـ 16 ستكون يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت تونس، السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية..

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم 2022؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، وبالطبع ستنقل مباريات المونديال على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المغرب - إسبانيا الثلاثاء 6 ديسمبر 2022،

16:00 المغرب، 18:00 السعودية beIN SPORTS MAX HD 1 المدينة التعليمية

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 11585 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 11623 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11642 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 11566 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

هل يمكن مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا مجانًا في كأس العالم 2022؟

لا يمكن مشاهدة مباريات المغرب مجانًا على قنوات بي إن سبورتس، إذ رفض الاتحاد المغربي إذاعة مبارياته على القنوات المفتوحة.

ولكن يمكن متابعة اللقاء عبر التلفزيون المغربي الرسمي من داخل المملكة.