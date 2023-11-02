ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في الجولة 12 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستضيف ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في مدينة الهفوف، مباراة الفتح والهلال، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 12 في موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

وتستمر منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024، مع تواصل المستوى المختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

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الهلال يسير بخطى ثابتة في دوري روشن السعودي، ولا يزال متربعًا على الصدارة بعد الفوز على الأهلي في الكلاسيكو بالجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة، مبتعدًا بفارق 4 نقاط عن النصر الوصيف.

أما الفتح، فيقدم موسمًا مميزًا هو الآخر، وحقق الفوز على الرائد في الجولة الماضية بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة، يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الفتح والهلال على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 على استاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

التاريخ الجمعة 3 نوفمبر 2023 موعد المباراة 18:00 السعودية، 17:00 مصر الملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية القنوات الناقلة SSC Sports HD شاهد

كيف تشاهد مباراة الفتخ والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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