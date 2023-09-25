ما هي القنوات الناقلة لمباراة العين والأهلي في كأس الملك 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة العين والأهلي في دور الـ32 من بطولة كأس الملك 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، مباراة مرتقبة تجمع بين العين والأهلي، ضمن مباريات الدور الـ 32 من بطولة كأس الملك.

الأهلي يدخل المباراة، بهدف مصالحة الجماهير، بعد الخسارة الأخيرة من النصر في دوري روشن، والتراجع إلى المركز السادس في سباق التنافس على لقب الدوري، ويطمح لعبور العين ومواصلة طريقه في بطولة كأس الملك للاقتراب من لقب جديد يضاف إلى خزائن قلعة الكؤوس.

أما العين، صاحب الأرض، فيدخل اللقاء وعينه على تحقيق المفاجأة وإقصاء الراقي، والقيام بإنجاز يخلد اسمه في تاريخ كأس الملك.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة العين والأهلي في دور الـ32 من كأس الملك 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة العين والأهلي في كأس الملك 2023-2024؟

تذاع مباريات كأس الملك عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة العين والأهلي على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC 1 HD.

وتقام المباراة المرتقبة لجماهير الفريقين يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 على استاد مدينة الملك سعود الرياضية، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 موعد المباراة 18:00 مصر والسعودية الملعب مدينة الملك سعود الرياضية القنوات الناقلة SSC1 HD





كيف تشاهد مباراة العين والأهلي في كأس الملك 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس الملك لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.