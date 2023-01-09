تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الرائد والهلال في الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يحل نادي الهلال ضيفًا ثقيلًا أمام الرائد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في مباراة مقدمة من الجولة 15 لمنافسات موسم 2022-23 في بطولة دوري روشن السعودي.

الهلال يدخل المباراة وهدفه الاستفادة من الفوز الهام الذي حققه على حساب الاتحاد في الكلاسيكو بهدف دون رد، ليواصل الزحف نحو صدارة دوري روشن.

أما الرائد، الذي يحاول الاستفاقة من كبوته ومواصلة التقدم بعد الفوز على ضمك في الجولة الماضية، فإن مواجهة "الزعيم" قد تمنحه دفعة معنوية هامة للتقدم أكثر في جدول الترتيب، إذا ما تمكن من تحقيق الفوز.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الرائد والهلال المقدمة من الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري السعودي 2022-2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الرائد والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

ما هو موعد مباراة الرائد والهلال في دوري روشن السعودي 2023 ؟

موعد مباراة الرائد والهلال المقدمة من الجولة 15 لمنافسات دوري روشن السعودي هو يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرائد والهلال في دوري روشن السعودي 2023؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الرائد - الهلال الثلاثاء 10 يناير 2023

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC1 HD

SSC EXTRA 1 HD مدينة الملك عبدالله الرياضية

كيف تتابع مباراة الرائد والهلال في دوري روشن السعودي 2023 عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الرائد والهلال عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الرائد - الهلال جول، شاهد VIP

Shahid