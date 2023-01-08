ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الرائد والهلال في الدوري السعودي 2022-23؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الهلال والرائد المقدمة من الجولة 15 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، الفئات والأسعار وأكثر..

يحل نادي الهلال ضيفًا ثقيلًا أمام الرائد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في مباراة مقدمة من الجولة 15 لمنافسات موسم 2022-23 في بطولة دوري روشن السعودي.

الهلال يدخل المباراة وهدفه الاستفادة من الفوز الهام الذي حققه على حساب الاتحاد في الكلاسيكو بهدف دون رد، ليواصل الزحف نحو صدارة دوري روشن.

Shahid

أما الرائد، الذي يحاول الاستفاقة من كبوته ومواصلة التقدم بعد الفوز على ضمك في الجولة الماضية، فإن مواجهة "الزعيم" قد تمنحه دفعة معنوية هامة للتقدم أكثر في جدول الترتيب، إذا ما تمكن من تحقيق الفوز.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وبكل تأكيد سيسعى الكثير من جماهير الفريقين لحضور تلك المباراة من المدرجات، ويقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة الرائد والهلال، المقدمة من الجولة 15 لمنافسات دوري روشن السعودي لموسم 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الرائد والهلال؟

تم طرح تذاكر مباراة الرائد والهلال على موقع "الرائد إيفنتو"، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول عليها.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الرائد والهلال؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الرائد ضد الهلال من 18 ريال بأقل فئة للتذاكر.

المكان السعر موحدة أفراد 23 ريال خلف المرمى الشمالي 18 ريال خلف المرمى الجنوبي 18 ريال

ما هو موعد مباراة الرائد والهلال في الدوري السعودي؟

موعد مباراة الرائد والهلال المقدمة من الجولة 15 لمنافسات دوري روشن السعودي هو يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

كيف تشاهد مباراة الرائد والهلال في الدوري السعودي؟

يمكنك مشاهدة مباراة الرائد ضد الهلال مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وتبث المباريات أيضًا عبر قنوات SSC بتقنية SD مجانًا، وباشتراك لأجل تقنية HD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الرائد - الهلال الثلاثاء 10 يناير 2023،

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC,

شاهد VIP مدينة الملك عبد الله الرياضية

Shahid