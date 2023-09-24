ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجبلين والهلال في كأس الملك 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الجبلين والهلال في دور الـ32 من بطولة كأس الملك 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستضيف استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في مدينة حائل مباراة الجبلين والهلال، والتي تقام لحساب دور الـ32 من منافسات موسم 2023-2024 من بطولة كأس الملك.

الهلال، يدخل المباراة وهدفه مواصلة النتائج الجيدة على الصعيد المحلي، وتحقيق فوز يؤمن له التأهل إلى دور الستة عشر من كأس الملك، في إطار حملة "الزعيم" للحفاظ على لقبه.

أما الجبلين، صاحب الأرض، فيدخل اللقاء وعينه على تحقيق المفاجأة وإقصاء الهلال، والقيام بإنجاز يخلد اسمه في تاريخ كأس الملك.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الجبلين والهلال في دور الـ32 من كأس الملك 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجبلين والهلال في كأس الملك 2023-2024؟

تذاع مباريات كأس الملك عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الجبلين والهلال على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC 1 HD.

وتقام المباراة المرتقبة لجماهير الفريقين يوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 على استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في مدينة حائل، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الإثنين 25 سبتمبر 2023 موعد المباراة 18:00 مصر والسعودية الملعب استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي القنوات الناقلة SSC1 HD





كيف تشاهد مباراة الجبلين والهلال في كأس الملك 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس الملك لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.