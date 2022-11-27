ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022؟ وكيف تشاهدها مجانًا؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022 وكيف تشاهدها مجانًا؟

مباراة قوية في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر، ستجمع كلًا من البرازيل وسويسرا.

عين البرازيليين ستكون على التأهل رغم أنهم برهنوا على جودتهم بالفوز 2-0 على صربيا في الجولة الافتتاحية.

إلا أن سويسرا لا ينتظر أن تكون خصمًا سهلًا على رفاق نيمار، الذي سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة القوية في الكاحل التي تعرض لها في مباراة صربيا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نقدم لكم موعد مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022 وكيف تشاهدها مجانًا؟.

ما هو موعد مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 202، هو يوم الإثنين 28 نوفمبر 2022.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:000 بتوقيت قطر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة قامت بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب البرازيل - سويسرا الإثنين 28 نوفمبر 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max 974

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 11585 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 11623 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11642 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 11566 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

هل يمكن مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا مجانًا في كأس العالم 2022؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة 22 مباراة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 مجانًا على القناة المفتوحة، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

وبالتالي ستُذاع مباراة البرازيل وسويسرا عبر قناة beIN Sports المفتوحة على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات.

ما هو تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022؟

تذاع قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر عدد من الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزها عرب سات ونايل سات.