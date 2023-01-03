ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشعلة في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-2023؟

مصعب صلاحمصعب صلاح
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Pitso Mosimane, Al Ahli, October 2022Al Ahli
الأهلي vs الشعلةالأهليدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالشعلة

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشعلة التي تقام ضمن الجولة 15 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة مباراة الأهلي والشعلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لموسم 2022-23 من دوري يلو، الدرجة الأولى السعودي.

الأهلي تعادل بهدفين لكل فريق في مباراة مثيرة أمام الساحل في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، ويستمر في المركز السادس في جدول الترتيب.

وعلى الجانب الآخر، فقد سقط الشعلة في فخ الخسارة أمام مضيفه الجبلين بخماسية دون رد في المباراة الماضية، ليتوقف رصيده عند 10 نقطة، يحتل بها المركز 17 في جدول الترتيب.

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جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشعلة في الجولة 15 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباراة الأهلي والشعلة في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة الأهلي والشعلة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري يلو 2022-23 هو يوم الأربعاء 4 يناير 2023 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشعلة في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

تنقل قناة السعودية الرياضية منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الأهلي والشعلة على شاشتها.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الأهلي - الشعلةالأربعاء 4 يناير 2023
18:30 السعودية، 17:30 مصر		KSA Sports HDالأمير عبد الله الفيصل

كيف تتابع مباراة الأهلي والشعلة عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والشعلة على الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية على يوتيوب وتويتر.

كما يقوم موقع جول بنقل فعليات المباراة قبل انطلاقها بنصف ساعة على الأقل.

المباراةالمتابعة عبر الإنترنت
الأهلي - الشعلةالقنوات الرياضية السعودية
جول

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