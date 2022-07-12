ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022.

مباراة من كلاسيكيات كأس العالم تعود لترى النور في قطر، ذلك ما ينتظره جمهور كرة القدم حول العالم من مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022.

زملاء أسطورة برشلونة وباريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي يسعون لإقصاء هولندا مجددًا بعدما التقيا في 2014 وأقصوهم بركلات الترجيح، بينما يطمح رجال المخضرم لويس فان خال بأخذ الثأر من الكتيبة الأرجنتينية بعد الإقصاء في البرازيل من الدور نصف النهائي.

المباراة التي تقام بين عملاقين تندرج بينهما العديد من المواجهات التاريخية في كأس العالم بالذات، تعد من أقوى مواجهات دور الـ 8.

في التقرير التالي من موقع "جول" نقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022.

ما هو موعد مباراة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022، هو يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم 2022؟

تذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beIN Sports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة الأرجنتين وهولندا على شاشتها.

متابعو نسخة جول العربية على موعد مع تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات هذه المباراة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة الحكم بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأرجنتين - هولندا الجمعة 9 ديسمبر 2022

21:00 مصر، 22:00 قطر والسعودية beIN Sports HD 1 Max

beIN Sports HD 3 Max لوسيل

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات: