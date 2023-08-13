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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

بلال محمد
دوري روشن السعودي
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استاد الأمير محمد بن فهد
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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 202-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستقبل ملعب الأمير محمد بن فهد، أولى مباريات النصر في دوري روشن السعودي موسم 2023-24، والتي سيواجه فيها الاتفاق.

النصر يدخل المباراة، بمعنويات عالية عقب تحقيق بطولة كأس الملك سلمان 2023، أمام الهلال، وإثبات أنه سيكون قادرًا على المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، الذي لن يكون سهلًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بينما يسعى الاتفاق، لاستغلال عامل الأرض والجمهور، وحالة لاعبي النصر البدنية، والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الاتفاق والنصر على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الإثنين 14 أغسطس 2023 على ملعب الأمير محمد بن فهد، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالإثنين 14 أغسطس 2023
موعد المباراة21:00 مصر والسعودية
الملعبالأمير محمد بن فهد
القنوات الناقلةSSC Sports 1 HD
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كيف تشاهد الاتفاق والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "Shahid VIP"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 71333كريم بنزيما
  • 7077خاليدو كوليبالي
  • 10353روبرتو فيرمينو
  • 5548نجولو كانتي
  • 12877مارسيلو بروزوفيتش
  • 23177صفقة أخرى
130365 الأصوات