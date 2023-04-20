ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في كأس الملك 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب "الجوهرة المشعة" مواجهة "كلاسيكو" مرتقبة من جماهير كرة القدم السعودية، وذلك حين يستضيف مباراة الاتحاد والهلال في الدور نصف النهائي من منافسات كأس الملك 2022-23.
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الاتحاد، صاحب الأرض، والباحث عن التتويج بلقب كأس خادم الحرمين بعد غياب طويل، بلغ الدور نصف النهائي بعد تخطي عقبة الشباب في دور الستة عشر بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وفي دور الثمانية حقق الفوز بذات الطريقة والنتيجة أمام الفيحاء.
أما الهلال، الضيف، فقد تمكن من التغلب على الاتفاق برباعية نظيفة في دور الستة عشر، ولم يجد صعوبة في تخطي عقبة الفتح في دور الثمانية بنتيجة 3-1.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك 2022-23.
جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في كأس الملك 2022-23؟
يمكنكم متابعة مباراة الاتحاد والهلال في كأس الملك 2022-23 عبر قنوات SSC، وهي الناقل الوحيد لمباريات الدوري السعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ما هو موعد مباراة الاتحاد والهلال في كأس الملك 2022-23؟
موعد مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك 2022-23 هو يوم الأحد 23 أبريل 2023، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.موعد مباراة الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك 2022-23 هو يوم الأحد 23 أبريل 2023، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.
وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الاتحاد - الهلال
|الأحد 23 أبريل 2023
21:00 السعودية، 20:00 مصر
|SSC
شاهد VIP
|الجوهرة المشعة
كيف تتابع مباراة الاتحاد والهلال في كأس الملك 2022-23 عبر الإنترنت؟
إذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر تطبيق شاهد VIP.
ومفضلو البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بتلك الخدمة التي يقدمها لكم موقع "جول" قبل المباراة بنصف ساعة.
|المباراة
|المتابعة عبر الإنترنت
|الاتحاد - الهلال
|جول، شاهد VIP
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