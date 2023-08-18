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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

بلال محمد
دوري روشن السعودي
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استاد الأمير عبد الله الفيصل
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الإتحاد vs الطائيدوري روشن السعوديالإتحادالطائي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي 202-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستقبل ملعب الأمير عبد الله الفيصل، مباراة هامة وقوية تجمع بين الاتحاد والطائي في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي لموسم 2023-24.

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الاتحاد بطل الدوري الموسم الماضي، افتتح الموسم الحالي بقوة ودافع عن لقبه في أولى المباريات بثلاثية دون رد في شباك الرائد، وسيعمل على مواصلة حصد النقاط للمضي قدمًا في حملة الدفاع عن اللقب.

بينما الطائي نجح في تحقيق فوزًا هامًا على حساب ضمك في الجولة الأولى، وسيهدف للخروج بنتيجة إيجابية امام العميد، تساعده في مشواره بالموسم الحالي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الاتحاد والطائي على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 19 أغسطس 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالسبت 19 أغسطس 2023
موعد المباراة21:00 مصر والسعودية
الملعبالأمير عبد الله الفيصل
القنوات الناقلةشاهد


كيف تشاهد مباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 77630كريم بنزيما
  • 7808خاليدو كوليبالي
  • 12782روبرتو فيرمينو
  • 6065نجولو كانتي
  • 14346مارسيلو بروزوفيتش
  • 28118صفقة أخرى
146749 الأصوات