ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2022-23، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب "الجوهرة المشعة" مباراة هامة وقوية تجمع بين الاتحاد والتعاون لحساب مباريات الجولة العاشرة من بطولة، دوري روشن السعودي لموسم 2022-23.

الاتحاد، صاحب الأرض، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في آحر مبارياته على الشباب في كأس الملك والوصول إلى ربع النهائي، ويعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة للاقتراب أكثر من القمة.

أما نادي التعاون يدخل المباراة بهدف مصالحة جماهيره عقب توديع كأس الملك، على يد أبها بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ويعمل على مواصلة نتائجه الجيدة في الدوري هذا الموسم للاستمرار في المربع الذهبي..

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي؟

موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الإثنين 26 ديسمبر 2022، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.

وتنطلق صافرة البداية الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي؟

تنقل قناة السعودية الرياضية " SSC" منافسات دوري روشن السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الاتحاد والتعاون على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - التعاون الإثنين 26 ديسمبر 2022،

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC شاهد VIP الجوهرة المشعة

كيف تتابع مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الاتحاد - التعاون جول، شاهد VIP

Shahid